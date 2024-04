Turule on jõudnud ergonoomilise disainiga juhtmevabad kõrvaklapid

„Uued kõrvaklapid FreeClip on hea alternatiiv mürasummutavatele juhtmevabadele kõrvaklappidele ja sobivad eelkõige inimestele, kes soovivad muusikat kuulates ümbritseva maailmaga siiski kontaktis olla. Need sobivad hästi näiteks tänaval jalutades või kontoris tööd tehes, kui on soov ikkagi kuulda, mis ümberringi toimub,“ kirjeldab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina uut toodet.

„Kui varasemalt on avatud kõrva tehnoloogiaga disain tekitanud kasutajates pigem vastakaid tundeid, siis Huawei võttis enda missiooniks töötada välja kõrvaklapid, mis vastaksid nõudliku kliendi kõikidele vajadustele,“ räägib Mishina. „Seega pühendati FreeClipi kõrvaklappide arendamisele koguni kolm aastat, mille jooksul viidi läbi nii kasutajatestid kui ka uuringud, et saavutada ergonoomiline mugavus, mis ühteaegu pakuks kõrgemal tasemel helikvaliteeti nii kõnede tegemiseks kui ka muusika kuulamiseks.“

Kolm aastat kestnud tootearenduse tulemusena koosnevad FreeClipi kõrvaklapid kolmest põhiosast: oakujuline, kõrvalesta taha käiv ovaalne osa, akustiline kuul ja C-kujuline, ümber kõrvalesta kaarduv ning juhtmeid sisaldav toruke, mis on saanud nimeks C-bridge. C-bridge mängib neist olulisimat osa, ühendades kõrvaklappide akustikat, akut ja juhtimissüsteemi.

Rõhk on mugavusel

Huawei FreeClip on turul esimene avatud kõrvaklappide tüüp, kus ei ole määratud vasak ja parem pool. Mishina selgitab, et FreeClipil on nutikas kandmist tuvastav tehnoloogia, mis tuvastab automaatselt vasaku ja parema kõrva ning vahetab helikanaleid vastavalt.