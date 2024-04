Valge Maja andis NASA-le korralduse luua ajastandard Kuu jaoks

Valge Maja teadus- ja tehnoloogiapoliitika büroo (OSTP) juht andis Reutersi nähtud memo kohaselt kosmoseagentuurile korralduse töötada koos USA valitsuse teiste osadega välja plaan 2026. aasta lõpuks, et määrata kindlaks nn koordineeritud Kuu aeg (LTC).

„Sama kell, mis meil on Maal, liiguks Kuu peal teistsuguse kiirusega,“ ütles NASA kosmoseside- ja navigatsioonijuht Kevin Coggins intervjuus.

OSTP juhi Arati Prabhakari märkuse järgi näiks Kuu peal viibiva inimese jaoks, et Maa kell kaotab keskmiselt 58,7 mikrosekundit Maa päeva kohta. Sellega kaasneksid ühtlasi muud perioodilised kõikumised, mis veelgi enam Kuu aega Maa ajast eraldaksid.

NASA plaanib oma astronautide Kuule maandumist 2026. aasta septembrisse, mis on ühtlasi esimene pärast Apollo programmi lõppu 1970. aastatel.

Üks OSTP ametnik ütles, et ilma ühtse Kuu ajastandardita oleks keeruline tagada, et kosmosesõidukite vaheline andmeedastus oleks turvaline ja et side Maa, Kuu satelliitide, baaside ja astronautide vahel oleks sünkroonitud.