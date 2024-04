Raketipiloot, kes armastab matemaatikat

Aastaid tagasi jooksis sõbranna poes minu juurde, raamat pihus ja muie näos: „Leesi, ma leidsin ulmekirjandust!“ Käes oli tal Deborah Heiligmani „Poiss, kes armastas matemaatikat“. Miks on nii, et matemaatikafännid paistavad olevat enamustele inimestele pigem fiktsioon kui reaalsus? Ometigi oleme just tänu matemaatikale ühiskonnana jõudnud sellise arengutasemeni, et raketi lennutamine orbiidile on tavaline ning „Rakett69“ jõuab igal laupäeval meie telerisse. Matemaatika võiks olla ju igas pulmas pruut ja igal matusel kadunuke.

Olen tähele pannud, et paljud inimesed ei armasta matemaatikat, sest neile tundub see liiga raske ning eduelamust on vähe. Eriti kurb on negatiivne hoiak ning uskumus, et suurel osal inimestest polegi võimalik matemaatikat osata. Tegelikult sellist asja nagu „matemaatikageen“ pole olemas ning usk enda võimetesse mõjutab meid palju rohkem kui DNA. Iga inimene saab endas matemaatikaoskusi arendada ja, kui tegeleda sellega piisavalt palju, võib endalegi üllatuseks avastada, et on saavutatud profi tase. Pingutus ja töökus viivad kaugemale kui loomupärane andekus. Täiesti lubamatu on vanematel oma last mõjutada jutuga „juba mina ei osanud, ei hakka sina ka oskama“. Nende mõtete kinnistamiseks soovitan lugeda raamatuid Angela Duckworthi „Südikus“, Carol S. Dwecki „Mõtteviis“ ning eriti just matemaatikale keskendunud Jo Boaleri „Piirideta mõistus“.