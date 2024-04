Koerad saavad sõnadest aru nagu inimesed: mida näitas uus uuring?

Hiljutine uuring näitas, et koerad suudavad teatud sõnu objektidega kokku sobitada. See viitab sellele, et nad saavad sõnadest aru samamoodi nagu inimesed, kirjutab CNN.

Märgitakse, et uuring avaldati ajakirjas Current Biology ja uuringu tulemusi on kontrollinud ka teised selle valdkonna eksperdid. Ja teadlaste sõnul on see esimene tõend looma sedasorti ajutegevuse kohta.