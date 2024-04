Intensiivne metsaraie kahandab Soomes põhjatihase arvukust

Põhjatihane (Poecile montanus) oli 20. sajandi keskel Soomes arvukuselt neljas liik, kuid tänaseks on ta ohustatud. Soome pikaajalised andmed näitavad, et põhjatihase rohkus sõltub metsa majandamise intensiivsusest: elupaiga kadumine lageraie tõttu ja elupaiga kvaliteedi langus harvendusraiel on peamised põhjatihase arvukuse kahandajad. Oulu ja Helsingi ülikooli teadlaste uuring ajakirjas Forest Ecology and Management sedastab, et praegusel metsandusel on oluline roll põhjatihaste elupaikade kadumises ja asurkonna kahanemises, seejuures on lageraiel suurem mõju kui harvendusraiel. Soomes intensiivistus metsaraie just 20. sajandi alguses ning valdavaks sai lageraie – see aga kahandas ja killustas vanu metsi.