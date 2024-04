„Venemaa Euroopa-osa on täiesti tühjaks tehtud.“ Ekspert selgitab, miks ei suuda Vene õhutõrje takistada Ukraina droonirünnakuid

Teisipäeva hommikul lendasid Ukraina droonid esimest korda Tatarstani territooriumile, kus ründasid Jelabugas ja Nižnekamskis asuvaid ettevõtteid. Jelabugas toimunud rünnaku tõttu oli ka inimohvreid, teatasid võimud. Meedia teatas, et antud tehases valmistatakse droone, mida kasutatakse rünnakuteks Ukraina vastu. Tatarstani juhi pressiteenistus teatas, et rünnakud tõsist hävingut ei tekitanud ja ettevõtete tootmisprotsess ei ole häiritud.

Alabuga erimajanduspiirkonna territooriumil asub tehas Shahed-tüüpi kamikaze-droonide tootmiseks ning RBC-Ukraina teatas allikale viidates, et rünnati just droonide kokkupanekutehast. Nagu väljaande allikas väitis, korraldas rünnaku, mille tulemuseks oli tootmishoonetele raskete kahjustuste tekitamine, Ukraina sõjaväeluure GUR. Baza kirjutas, et Alabuga territooriumile lendas kolm drooni ning kannatada said kaks tootmishoonet.