Karbist välja: Hiina mobiiltelefon Xiaomi 14 on Eestis

Uudistelefoni välimuse osas torkab esmalt silma, et kui kõik teised tootjad liiguvad järjest matimate ja tasapinnalisemate korpuste poole, siis see telefon läigib ja on libe nagu klaasist ehe jõulupuul ning ka tagakülje servad on tehtud jätkuvalt kumerad. Ühtlasi tähendab see, et iga viimane kui sõrmejälg on nefriitrohelist tooni korpuselt suurepäraselt välja joonistumas: