KUULA | Olukorrast digiriigis: kes on 21. sajandi küberkurjategija?

Tänapäevast küberkuritegevust iseloomustab Amburi sõnul teenusepõhisus. Mida see tähendab? „Kui võtta näiteks õngitsusrünnak, siis luuakse lehekülg, mis on näiliselt justkui mõni Eesti panga lehekülg. Kurjategija, kes seda kuritegu organiseerib, võib ise asuda ühes riigis, veebileht võib olla üles pandud teise riiki ja tehniline pool ehk sisu sellele veebilehele on ostetud üldse kolmandast riigist mõne vastava teenusepakkuja käest,“ selgitab ta, et ühe juhtumiga võib olla seotud mitmeid riike.

Küberkuritegevust kohtab palju erinevates tänapäevastes filmides ja seriaalides, mille põhjal võib tekkida arusaam, et tegu on alati pingelise ja adrenaliini täis võitlusega kurjategijate vastu. Kuidas hindab Ambur küberkuritegude büroo tööiseloomu? „Ma ütleks, et meie töö on ainulaadne, sest teemad, meetodid ja taktikad, mida me praktiseerime, on sellised, millega naljalt mõnel muul ametikohal kokku ei puutu,“ räägib ta ja lisab, et nende suuremateks partneriteks on näiteks USA-s FBI ja Saksamaal Bundeskriminalamt (BKA).