Raketlane Violeta Jürgens: üritan jääda positiivseks igas olukorras

Lemmiktundidest toob ta aga esimesena välja hoopis kehalise kasvatuse. „Terve päev koolitundides istumist väsitab mind tihti ära ja siis töötab aju paremini, kui kehas veri ringi käima hakkab.“ Lisaks armastab Violeta väga keemiatunde. „Mu õpetaja on küll väga nõudlik, aga tunnid on toredad ja see on ainuke tund, kus ma saan iga kord midagi uut ja huvitavat selgeks,“ lisab ta. „Tegelikult mulle koolitundides eriti käia ei meeldi, sest mul on seal võetavad teemad juba ammu selged või siis me kulutame üle tunni aja asja peale, mille võiks 10 minutiga selgeks saada. Ma olen väga kohusetundlik ja distsiplineeritud, seega eelistan iseseisvalt õppimist.“

Violeta sõnab, et tal on siiski nii põhikoolis Ülenurme Gümnaasiumis kui ka praegu Hugo Treffneri Gümnaasiumis õpetajatega väga vedanud. „Mulle on väga südamesse jäänud minu põhikooli õpetajad Ülenurmelt - Evelyn Kostabi saatis mind põhikoolis esimesele tõsisemale olümpiaadile ja oli minu loovtöö juhendaja. Ta uskus minusse vahel isegi rohkem kui ma ise endasse uskusin, „meenutab tüdruk. „Ning ta ei väsinud mind raske töö eest kiitmast.“ Raketlane leiab, et õpilasi tuleks rohkem raske töö tegemise eest kiita. „Paljud õpetajad ei tee seda, sest nad kardavad, et teised õpilased solvuvad, kui ainult oma „lemmikut“ kiidetakse. Mina aga arvan, et see on õpilasele, eriti nooremas eas, väga oluline motivaator.“