Vene propaganda uhkeldab hiiglaslike Tsaar-pommidega FAB-3000. Kui ohtlikud need on ja, mida võivad need Ukraina sõjas muuta?

Avdijivka langemise oluliseks põhjuseks said Vene õhujõudude pidevad pommirünnakud. Vene armeel õnnestus esimest korda pärast suure sõja algust korraldada kümnete lennukite samaaegseid rünnakuid. Mõnel päeval tabas Ukraina positsioone 150–200 juhitavat pommi ehk KAB-i. Kuigi Venemaa loodud pommide planeerimis- ja juhtimismoodul ei ole veel saavutanud ameeriklaste analoogi JDAM-i täpsust (ameeriklaste JDAM-pommide puhul võib viga olla kuni viis meetrit – toim), on venelaste KAB-id osutunud väga efektiivseteks relvadeks. Nende abil hävitatakse hooneid, teedel liikuvaid kolonne ja sildu – Ukraina relvajõudude logistika kannatas Avdijivka juures venelaste õhurünnakute tõttu väga palju. Samal ajal olid venelased sunnitud ukrainlaste logistika häirimiseks riskima: Ukraina õhujõud on viimastel kuudel teatanud 13 Vene lahingulennuki – KAB-e kandvate ründelennukite Su-34 ja neid saatvate hävitajate Su-35 – alla tulistamisest.