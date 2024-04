Värske uurimus: vesikaru valk võib aeglustada inimese vananemist

Vesikarud on üks vastupidavamaid eluvorme maailmas, kes suudavad ellu jääda ekstreemsetes tingimustes. Nad suudavad üle elada täieliku kuivamise, külmumise, kuumutamise üle 150 kraadi Celsiuse järgi, kokkupuute kiirgusega, mis on mitu tuhat korda suurem, kui talub inimkeha, ja nad suudavad ellu jääda avakosmose vaakumis. Varasemate uuringute käigus leiti, et need olendid, kelle keha pikkus jääb alla poole millimeetri, on võimelised sisenema vegetatiivsesse olekusse, et kaitsta oma keha ekstreemsete tingimuste eest. Teadlased on püüdnud leida mehhanisme, kuidas neil see korda läheb, kuid seni edutult.