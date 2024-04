Hyundai on valmis saanud oma väikeauto i20 uue ilme ja lisadega versiooni - Eestissegi jõudnud mudelil on väga õnnestunud välisdisain ja lisandunud on ohtralt juhiabisüsteeme, ent odavuse nimel on mitmel pool ka kvaliteedis lõivu makstud.