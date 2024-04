4000 aastat vanade inimjäänuste purihammastest leiti hambakaariest põhjustavaid baktereid

Teadlased leidsid 4000 aastat tagasi surnud mehe purihammastelt jälgi bakterite kohta, mis põhjustavad hambakaariest ja igemehaigusi. Iirimaal Limericki krahvkonnas asuvast lubjakivikoopast leitud inimsäilmete hammastelt leidsid teadlased suure koguse Streptococcus mutansi DNA-d. See on teatud tüüpi bakter, mis levib inimese suus ja on süüdi hammaste lagunemises, kirjutab Independent.

Arvatakse, et hambad kuuluvad pronksiajal elanud mehele. Teadlaste meeskond teatas, et nad leidsid ka teist tüüpi igemehaigusi põhjustavaid mikroobe, sealhulgas Tannerella forsytiat. Analüüsi põhjal suutsid teadlased taastada iidsete bakterite genoomid ehk said teisiti öeldes nendest kätte täieliku geneetilise materjali komplekti.

Teadlaste sõnul aitab nende ajakirjas Molecular Biology and Evolution avaldatud töö selgitada, kuidas inimese toitumine on sajandite jooksul muutunud, eriti seoses suhkru tarbimisega. Samuti ütlesid nad, et S. mutansi leidmine nii vanadest hammastest on erakordselt haruldane, sest bakter toodab happeid, mis põhjustavad nii hambakaariest kui ka hävitavad DNA-d. Teadlaste sõnul võisid Killuraghi koopa jahedad, kuivad ja leeliselised tingimused kaasa aidata S. mutansi DNA säilimisele.

Dublini Trinity College’i dotsent Lara Cassidy kommenteeris leidu: „Olime väga üllatunud, kui selles 4000. aasta vanuses hambas nii suure hulga baktereid leidsime. See on äärmiselt haruldane leid ja viitab sellele, et antud inimesel oli vahetult enne surma suur risk hambakaariese tekkeks.“

Siiski usuvad teadlased, et S. mutansi DNA rohkus ühe hamba juurtes võib samuti viidata suus oleva mikroobikoosluse tasakaalustamatusele või teistele probleemidele.

Teadlased ütlesid, et DNA-analüüsi põhjal on mõlemad bakterid pronksiajast tänapäevani väga palju muutunud, kuid lisasid, et inimkonna viimaste aastakümnete suhkrulembus võib nende evolutsiooni kiirendada.

Uurijad lisasid, et S. mutans on võimeline kasutama hammastele jäänud toidust saadavaid suhkruid hapete tootmiseks, mis annab sellele bakterile eelise teiste sarnaste bakteritüüpide ees.