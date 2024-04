Raketlased arvutasid välja Aigar Vaigu pensioni suuruse

Esimeses ülesandes tuli raketlastel turvalise ühisarvutuse meetodil arvutada, kui palju hoiavad Eesti inimesed pankades kokku raha. Iga pank hoiab oma klientide vara suurust saladuses, samas on kõikidel pankadel tarvis mõista, kui palju Eesti inimestel rahalist vara on. Esimesena tegi oma pakkumise Violeta, kuid tema vastus oli vale. Järgmisena sisestas oma vastuse Rudolf ning see oli korrektne. Tema pääses kindlalt ka järgmisesse saatesse.