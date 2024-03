Putin tahab lasta Venemaal luua omaenda videomängukonsoolid

Sel nädalal toimunud sotsiaal-majanduslike teemadega seotud kohtumisel andis Venemaa president Vladimir Putin kohaliku meedia andmetel oma valitsusele korralduse seda küsimust kaaluda. Valitsuse käskkirjas kutsutakse Venemaad konkreetselt üles kaaluma nii „statsionaarsete kui ka kaasaskantavate mängukonsoolide“ tootmist koos operatsioonisüsteemi ja pilvesüsteemiga mängude klientidele edastamiseks.

Kõik suuremad videomängude tootjad, sealhulgas Sony, Microsoft ja Nintendo, on pärast Venemaa Ukrainasse tungimist peatanud ametliku müügi Venemaale. Keelust hoolimata leiavad kohalikud Venemaa müüjad siiski võimalusi välismaiseid videomängukonsoole importida.

Kuid tundub, et Kreml näeb võimalust lääne karmide majandussanktsioonide tingimustes luua oma kodumaine videomängutootmine.

Putin on andnud valitsusele aega 15. juunini, et kaaluda ambitsioonikat ettepanekut. Kuid on selge, et ettevõtmine ei ole lihtne.

Vene ajaleht Kommersant teatas, et Putin on tõenäoliselt usaldanud plaani elluviimise Vene tehnoloogiaettevõttele VK. Siiski lisas ajaleht: „Turuosalised ütlevad, et puudub pädevus oma PlayStationi ja Xboxi konsoolide tootmiseks ning sellise süsteemi loomine nullist võtab kuni kümme aastat.“

Tõepoolest, konsooli väljatöötamine ei nõua mitte ainult rohkelt kõrgtasemel kiipide tarnimist – sest USA on sellised tarned blokeerinud –, vaid ka tugevat tarkvaraarendajate koosseisu.

Kommersant kirjutas, et realistlikum variant on see, et Venemaa hangib videomängude riistvara Hiinast, et luua Valve’i Steam Decki sarnane kaasaskantav konsool.