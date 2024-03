Elon Musk ketamiinist: investorid peaks tahtma, et jätkaksin selle tarbimist

Miljardär tegi kommentaari intervjuus ajakirjanik Don Lemoniga, mille käigus Musk rääkis oma ketamiini kasutamisest. Musk, kes on tuntud oma sageli ebastabiilse käitumise poolest, on pärast hiljutisi teateid tema väidetava uimastitarbimise ja võimaliku mõju kohta tema ettevõtetele sattunud kontrolli alla.

„On aegu, kui mul on mingi negatiivne keemiline seisund ajus, nagu depressioon vist, või depressioon, mis ei ole seotud mingite negatiivsete uudistega, ja ketamiin on abiks, et saada negatiivsest meeleseisundist välja,“ ütles Musk. Ta lisas, et tal on selle ravimi jaoks retsept „tegelikult, päris arstilt“ ja ta kasutab „väikest kogust kord kahe nädala tagant või midagi sellist“.