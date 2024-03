Dengue palaviku hooaeg on Ameerika riikides seni kõige hullem

Dengue tõbi on kõige rängemalt tabanud Brasiiliat, Argentiinat ja Paraguayd. PAHO ametnikud on seda kirjeldanud kui potentsiaalselt kõige hullemat haiguspuhangut Ameerika riikides.

Dengue palavik on sääskedega leviv viirushaigus, millesse sureb iga aasta ligi 25 000 inimest. Viirusi edasikandvad sääseliigid leiavad elukoha järjest enamates kohtades üle maailma ning selletõttu on dengue palaviku levik muutunud rahvusvaheliseks terviseprobleemiks.

ÜRO all töötav agentuur PAHO on kinnitanud, et tänavu märtsini on kogu Ameerikas olnud üle 3,5 miljoni dengue juhtumi ja üle 1000 surmajuhtumi.