Briti kuninglik astronoom: saatke kosmosesse roboteid, mitte inimesi

Rees arvab samuti, et kosmose avastamine võiks jääda miljardäridele ja neile, kes on nõus nende reiside eest ise maksma.

„Olen skeptiline idee osas, et inimeste lennutamine kosmosesse on kasumlik,“ ütles Rees taskuhäälingus Lord Speaker’s Corner.

Reesi sõnul peaks kosmosereisid jääma neile, kes on nõus väga suure riskitasemega ning nende eest peaks tasuma eraviisiliselt, mitte maksumaksja taskust.

Briti kosmoseprogrammid on traditsiooniliselt keskendunud pigem kosmoseuuringutele kui mehitatud missioonidele.

Martin Rees kes on järjekorras 15. auväärse kuningliku astronoomi tiitli kandja, mille ta pälvis 1995. aastal. See on nüüdseks suuresti aunimetus, kuid tiitli asutas kuningas Karl II 1675. aastal monarhi nõustamiseks.