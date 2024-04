„Need riigid, kes Ameerika kaitsele loodavad, sellega enam arvestada ei saa.“ Kas USA loobub Iisraelist kui oma liitlasest?

25. märtsil teatasid CNN-i allikad ja mitu Iisraeli väljaannet , et Iisrael nõustus USA ettepanekuga vabastada umbes 700 palestiina vangi vastutasuks 40 pantvangi eest, kelle Hamasi võitlejad 7. oktoobril 2023 toimunud rünnaku ajal vangistasid ja Gaza sektorisse viisid. Teiste seas on Iisrael valmis vabastama sada palestiinlast, kes kannavad iisraellaste tapmise eest eluaegset vanglakaristust. Idee surus läbi CIA direktor William Burns Katari pealinnas Dohas läbirääkimistel, mida Iisrael ja Hamas on vahendajate kaudu pidanud juba mitu kuud. Hamasi esindajad teatasid selle peale, et nemad nõuavad kõikide Iisraeli vanglas olevate Palestiina vangide vabastamist nende käes olevate pantvangide vastu ja Iisraeli armee väljaviimist Gaza sektorist, teatas Reuters.

25. märtsil võttis ka ÜRO julgeolekunõukogu ühehäälselt vastu resolutsiooni Gaza sektoris relvarahu kehtestamise kohta. Selle organi 15 liikmest 14 toetas dokumenti, USA jättis hääletamata. Resolutsiooni koostasid kümme julgeolekunõukogu mittealalist liiget: Alžeeria, Guyana, Korea vabariik, Malta, Mosambiik, Sloveenia, Sierra Leone, Šveits, Ecuador ja Jaapan. Varem on USA sarnase resolutsiooni mitu korda blokeerinud. Läbirääkimised ja dokumendi teksti üle kokkulepete sõlmimine kestsid kuuldavasti viimase hetkeni. USA suursaadik ÜRO juures Linda Thomas-Greenfield rõhutas, et Ameerika pool ei nõustu resolutsiooni kõigi aspektidega, eriti sellega, et teised nõukogu liikmed ei mõista hukka Hamasi tegevust. USA seisukoht ei meeldinud Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule. Tema administratsiooni ametnikud teatasid, et kõrgetasemeline Iisraeli delegatsiooni visiit USA-sse jääb ära. Plaanis oli arutada sõjalisi operatsioone Gaza lõunaosas Rafahi linnas. Iisrael on pikalt valmistunud Rafahi operatsiooniks, kuid pole seda seni alustanud.