EKSPERT SELGITAB | Ukraina on Mustal merel pea kogu endise „Süüria ekspressi“ põhja lasknud. Kuidas mõjutab see Venemaa liitlasi?

Vene Musta mere laevastiku kaotused ulatusid 28. märtsi seisuga 26 laeva ning kaatrini ja ühe allveelaevani. Ukraina on veidi enam kui kahe sõjaaasta jooksul uputanud või vigastanud kolmandikku kõigist Mustal merel tegutsevatest Venemaa sõjalaevadest. Eriti rängalt on sõjas räsida saanud suured dessantlaevad. Sõja algul oli Venemaal Mustal merel 11 sellist laeva, kindlalt on neist jäänud rivvi veel viis. Alates 2015. aastast on need laevad olnud tuntud kui „Süüria ekspress“ (selle hüüdnime andis neile laevadele Vene propaganda), sest Venemaa kasutas neid väga aktiivselt oma liitlase Bashar al-Assadi varustamiseks. Sellised laevad on mänginud ka olulist rolli Vene-Ukraina sõjas Lõuna-Ukrainas tegutsevate Vene vägede varustamisel, kuna üks selline laev saab ühe reisiga venelaste okupeeritud Ukraina sadamatesse toimetada sama palju tehnikat, varustust ja laskemoona kui üks raudteeešelon.