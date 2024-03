Arnold Rein Tatunts: meie võimete piirid on kaugemal kui me arvame

Lahenduseks oli mikroskoobi ehitamine, mis meil mõistlikult hästi ka õnnestus. Sellest ülesandest alates on tekkinud teadustoimetuse sõnavarasse ka termin kartul. Kellele see võõras on, siis kartuliks kutsume me võistlejatele antud ebavajalikke vahendeid. Antud ülesandes oligi ühe vahendina meil lauale pandud kartul, mis pandi sinna teadustoimetuse poolt väikese naljana. Omamoodi koomilises võtmes püüdsid meie ühe vastastiimi äärmiselt targad ja nutikad liikmed kasutada seda karutilt mikroskoobi ehitamiseks ning laseri tööle panemiseks. Kartul jäi sealt väljendina külge ning iga teadustoimetuse liikme jaoks on selle tähendus üheselt mõistetav ka olukorras, kus tegu ei ole juurviljaga.

Kus koolis Sa õppisid ja milline õpilane Sa olid?

Mul on olnud võimalus õppida päris mitmes koolis. Põhikooli lõpetasin ma Tartu Katoliku koolis (tänase nimega Tartu Katoliku hariduskeskus), kelle kollektiivile olen ma väga tänulik. Seal, tavapärasest Tartu koolist väiksemas ja väga hoolivas keskkonnas, said õpilased end mugavamalt iseendana tunda, mis mu hinnangul mõjutas palju meie julgust edasiste valikute tegemisel.

Edasi suundusin Hugo Treffneri gümnaasiumi, kus minu jaoks proaktiivsust ja teadmisi väärtustav keskkond andis olulise tõuke soovile ühiskonda panustada.

Kooliajal sai omajagu rumalusi tehtud. Hea meel on tõdeda, et enamikest neist sai ka midagi õpitud. Ma kindlasti ei olnud tubli viieline õpilane, mida aeg edasi, seda enam jaotasin end erinevate tegevuste ja projektide vahel ning õppekavapõhiste ainete hinded vastavalt ka kannatasid. Iseasi, kas on õigustatud hoiak, et hinded on ainus oluline mõõdik? Tunnen, et maailm on sageli kirjum ning kogutud kogemused on oluline osa haridusteest nii kooliajal kui hiljem.

Mis õppeained Sulle enim meeldisid?

Tundsin end kõige mugavamalt keemia- ja füüsikatundides. Sellele küsimusele mõeldes tunnen tugevalt, et kuigi mõned ained võisid mu jaoks olla meeldivamad kui teised, siis peamiselt kujundas õppekogemuse meeldivust just õpetaja, sõltumata ainest endast. ’

Milline õpetaja Sulle kooliajast eriliselt meelde jäi?

Ma arvan, et on vähe õpetajaid, kes mulle meelde ei ole jäänud. Kokku on meil igaühel kogunenud tohutu kogus õppetunde nii ainealaselt kui sotsiaalselt, eetikast, juhtimise ja eeskujuks olemise perspektiivist ning kindlasti veel mitme muu nurga alt, mis mulle kohe esimese hooga pähe ei tulegi. Seejuures palju on õppida nii healt õpetajalt kui õpetajalt, kellega maailmavaated liiga tugevalt ei kattu. Olen arvamusel, et peaksime kõiki neid õppetunde hindama.