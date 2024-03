„Ükski pole Kiievi õhutõrjest läbi läinud.“ Miks on Vene propaganda üles kiidetud superrelv osutunud Ukrainas abituks?

Veebruaris teatas Ukraina, et Venemaa kasutas esimest korda kahe sõjaaasta jooksul Kiievi tulistamiseks hüperhelikiirusega raketti Tsirkon. Ukraina võimude sõnul tulistas Kiievi õhutõrje selle alla. Vrakk anti uurimiseks Ukraina spetsialistidele. Venemaa ise väidab, et seda raketti on peaaegu võimatu alla tulistada.