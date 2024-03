Teadlased on lõpuks välja selgitanud, kuhu esimesed inimesed pärast Aafrikast lahkumist läksid

Homo Sapiens ilmus Aafrikasse rohkem kui 300 000 aastat tagasi ja alustas väljarännet Mustalt mandrilt 60-70 000 aastat tagasi, mis tähistas Homo Sapiens’i ülemaailmse leviku algust. Teadlastele jäi aga pikka aega mõistatuseks, kuhu nad pärast Aafrikast lahkumist läksid, kirjutab Independent. Eksperdid on nüüd jõudnud järeldusele, et nende inimeste rühmad püsisid tuhandeid aastaid homogeense elanikkonnana geograafilises keskuses, mis hõlmas Iraani, Kagu-Iraaki ja Saudi Araabia kirdeosa ning hakkas seejärel, umbes 45 000 aastat tagasi, asustama ülejäänut Aasiat ja Euroopat. Teadlaste leiud põhinevad iidsest DNAst ja tänapäevastest geenifondidest pärinevatel genoomilistel andmekogudel koos paleoökoloogiliste andmetega, mis näitasid, et antud piirkond oli ideaalne elupaik. Kuid tuhandeid aastaid hiljem alustasid need inimesed oma teekonda kaugematesse paikadesse.