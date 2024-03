Pompeist leiti paik, mis aitab teadlastel lahti muukida Colosseumi ehitamise saladused

Fakt on see, et roomlastel oli tsemendi valmistamise oma originaalne tehnoloogia, teatas ministeerium, viidates arheoloogide leidudele. Seda tehti kuumsegu-meetodil, kus kustutatud lubi segati algselt kuiva putsolaani või putsolaani tuhaga ning veidi enne seinte püstitamist lisati vesi. See tähendas, et müüri ehitamise ajal oli lubja, putsolaani ja kivide segu termilise reaktsiooni tõttu veel kuum. See aitas segul kiiremini kuivada, vähendades ehitusaega. Teadlased märkisid, et tavaliselt kustutatakse lubi vees ammu enne seda, kui seda ehituses kasutatakse.