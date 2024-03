Karbist välja: Samsungi tipptelefon Galaxy S24+

Sarnaselt eelkäijaga on ka Galaxy S24 Plus kaamerakomplekt kolmeliikmeline. Selle põhikaamera on 50-megapiksline (ava suursega f/1.8), ülilainurkkaamera on 12-megapiksline (f/2.2) ja telefotokaamera 10-megapiksline (f/2.4). Seega on tehnilistelt omadustelt tegemist täpselt samade kaameratega, mis eelmisel versioonil Galaxy S23 Plus.