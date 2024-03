„Rakett69“ toimetaja Greta Külvet: igavaid tüüpe kohtab televisioonis harva

Minu ülesandeks on mõelda koostöös teadustoimetusega saadete teemasid ja ülesandeid, kirjutada valmis stsenaarium, intervjueerida võttepäeval võistlejaid ja kohtunikke ning hiljem saade ka otsast lõpuni kokku panna. Võiks öelda, et toimetaja on üks vähestest inimestest „Rakett69“ juures, kes osaleb väga aktiivselt igas saate valmimise etapis – teema mõtlemisest kuni saate eetrisse minekuni.

„Rakett69“ tegemise juures tuleb arvestada, et võttepäevad on peaaegu alati väga pikad ja ka hiljem saadet kokku pannes ei saa lähtuda põhimõttest, et kell 17 nö „pastakas kukub“. Kui eetri kuupäev läheneb, siis ei saa tööd lõputult edasi lükata, isegi kui parasjagu ühtegi head mõtet ei tule. Küll aga on elu näidanud, et lõpuks see hea mõte ikkagi alati tuleb ja ka kõige segasemad saatelõigud on võimalik muuta loogiliseks. Ka kõige raskematel hetkedel ei tohi latti lihtsalt väsimusest alla lasta.