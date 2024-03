CERN valmistab ette ajaloolist katset: hakatakse otsima „kummitusi“

See idee iseenesest pole uus, kuid nüüd tundub, et teadlased on leidnud võimaluse oma teooriat katseliselt proovida.

Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) juhtkond kiitis heaks katse, mis aitab tõestada nende olemasolu. Sellest annab teada BBC. Seade, mis võimaldab seda katset läbi viia, on enam kui tuhat korda tundlikum kui kõik tänapäeval olemasolevad analoogid. „Kummituste“ tuvastamiseks ei kavatseta osakesi omavahel kokku põrgatada (nagu Suures Hadronite Põrgutis), vaid murda need vastu liikumatut tahket pinda.

Tänapäeval on üldtunnustatud seisukoht, et kogu osakeste füüsika mahub nn standardmudelisse. Selle teooria kohaselt koosneb meile teadaolev materiaalne universum ainult 17 tüüpi osakestest – nii tuntud osakestest (näiteks elektron ja Higgsi boson) kui ka vähemtuntutest ja üllatavate nimedega (nagu võlukvargid, gluoonid ja tau-neutriinod). Mõned neist võivad esineda erinevates kombinatsioonides, moodustades pisut suuremaid, kuid siiski pisikesi osakesi, mis moodustavad kogu meid ümbritseva maailma – sealhulgas tähed kõige kaugemates teadaolevates galaktikates. Teised vastutavad osakeste käitumise ja nende vastastikmõju eest.

Probleem on selles, et mõnede eksperimentaalsete vaatluste tulemused näitavad veenvalt, et kogu meile teadaolev materiaalne universum moodustab vaid umbes 5% selle [mitmesugusel viisil korduvalt mõõdetud] kogumassist. Ülejäänud universum võib osaliselt (või isegi täielikult) koosneda „kummitustest“ või peidetud osakestest, mida loetakse standardmudeli 17 osakese fantoomkaksikuteks.

Kui need on olemas, oleks neid väga raske tuvastada, sest nad suhtlevad harva meie tuntud materiaalse maailmaga. Nagu kummitused, läbivad nad kergesti kõiki materiaalseid objekte ja neid ei saa meie praeguste vahenditega tuvastada.