„Ta tahtis tegutseda Eesti heaks välispoliitika valdkonnas.“ Ants Piip - unustatud ja uuesti leitud suurmees

28. veebruaril möödus 140 aastat Eesti esimese riigivanema ning mitmekordse välisministri Ants Piibu sünnist. Ehkki Piibu näol on tegemist Eesti ühe aegade suurima diplomaadi ja õigusteadlasega, on see nimi tänases Eestis paljuski unustusehõlma vajunud. Samas on tema teened Eesti riigi ees tohutud: ta oli Eesti välispoliitikale alusepanijate seas, esindas Eestit Londonis ja Pariisi rahukonverentsil, oli seejärel välisministri kohusetäitja, delegatsiooni liige Tartu rahuläbirääkimistel, meie esimene riigivanem 1920/21, neljal korral välisminister, sealhulgas saatuslikul aastal 1939/40, Eesti esimene ja sõdadevahelisel ajal ainus saadik Ameerika Ühendriikides, kauaaegne rahvusvahelise õiguse professor Tartu ülikoolis.