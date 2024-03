Raketlane Mihkel Rannut tegeleb vabal ajal kokkamise ja praktilise keemiaga

Harjumaalt Alliku külast pärit noormees unistas lapsena prügiautojuhi ametist, kuid praeguseks on soovid mõnevõrra muutunud. „Arvasin lapsena, et prügiautod on lahedad, aga nüüd kavatsen saada kas füüsikuks, kirurgiks või madruseks,“ avaldab Mihkel.

Seni aga täiendab ta oma teadmisi nii koolis kui ka väljaspool erinevatel teemadel. „Keemia teoreetiline osa mulle nii suurt huvi ei paku kui füüsika, kuid leian, et praktiline keemia on väga nauditav ning mulle meeldib vabal ajal oma köögis või kuuris poest kättesaadavatest kemikaalidest erinevaid asju sünteesida,“ tutvustab raketlane oma tegemisi. „Samuti meeldib mulle kokandus, kuna see on väga kasulik oskus ja samuti nauditav. Lapsena meeldisid mulle ka joonistamine ning Lego konstruktorid.“

Koolitundidest on Mihklile enim meeldinud just tööõpetust, mis ka võistlusel mitmel moel kasulik oli. „Sain nendes tundides oma loomingut kasutada ning samal ajal selgeks palju tähtsaid oskuseid nagu keevitamine, jootmine ja metallitöötlemine.“

Nutikas noormees on saavutanud silmapaistvaid tulemusi nii füüsika- kui ka keemiaolümpiaadidel, kuid tema sihid on seatud kaugemale ja kõrgemale. „Tahaksin nendes valdkondades kunagi maailma jaoks olulisi tähtsaid läbimurdeid teha ja võib-olla mõne Nobeli preemia enda nimele saada,“ unistab Mihkel suurelt.

Ta usub, et hea haridus annab nii tööturul kui ka laiemas mõttes elus palju rohkem võimalusi ning olles tark on võimalik enamikes olukordades paremaid otsuseid teha. Tema enda hea otsus oli kahtlemata ka „Rakett69“ saatesse kandideerimine. „Tulin saatesse, kuna mitmed tuttavad planeerisid kandideerida ning võistlusel on alati olnud üsnagi värvikas seltskond,“ tunnistab Mihkel. „Samuti motiveeris mind peaauhind, kuna mul oli palju ideid, mida oleksin saanud selle rahaga täide viia.“ Kuigi peaauhinda ta seekord koju viia ei saanud, sai ta ühe eesmärgi täidetud - tutvus paljude endasuguste tegelastega, kellega saab ka peale võistlust toredaid asju ellu viia.