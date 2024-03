FOTOD | 2025. aastal tootmisse minev BMW Vision Neue Klasse X

Nimelt on BMW Neue Klasse sõidukid sarnaselt nii mõnegi konkurendi mudelitega +varustatud kahesuunalise laadimistehnoloogiaga. Kõrgepingeakus olevat energiat saab kasutada kas oma majapidamises (Vehicle to Home) või suunata see tagasi elektrivõrku (Vehicle to Grid).