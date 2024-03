OTSUS TÖÖTAS | Eesti on Venemaa numbrimärkidega autodest tühjaks jooksnud

Valitsus otsustas täpsemalt 13. septembril, et Venemaa numbrimärkidega autode omanikud peavad need riigist välja viima või Transpordiametis arvele võtma käesoleva aasta 13. märtsiks. Sarnaselt Läti, Leedu ja Poolaga keelustati venemaa numbrimärkidega autode riiki sisenemine - erandiks said vaid diplomaatilise registreeringuga autod. Eesti liikluskindlustuse Fondi andmeil oli otsuse langetamise ajal riigis 357 Eesti piirikindlustuse lepinguga Venemaal registreeritud autot.