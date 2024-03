PROOVISÕIT | Renault Espace: mahturist sai linnamaastur. Või hoopis vastupidi?

Praeguseks on Espace jõudnud oma kuuenda põlvkonnani ning turundusplära teatab, et nüüd on meil mahtuniversaali asemel hoopis linnamaastur. Kas tõesti? Oleme välja selgitanud, et tegelikult võib neid nimesid kasutada igaüks vastavalt isiklikele eelistustele ja meeldivusele , seega mis see siis päriselt on?

Kui tootja ikka ütleb, et on linnamaastur, siis olgu pealegi, sisu sellest ei muutu. Tegu on tõeliselt mahuka ning sealjuures väga mugava autoga, kuhu on võimalik paigutada (kui see variant on tellitud) vastavalt soovile kuni seitse inimest ning kus ruumi on tõesti kõigile ja kõigele. 477-1818 liitrit pakiruumi räägib enda eest.