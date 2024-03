Briti arheoloog tegi kindlaks aja, mil inimesed hakkasid rääkima

Teadlased on kindlaks teinud tõenäolise aja, mil inimeste esivanemad esimest korda rääkima hakkasid. See juhtus ligikaudu 1,6 miljonit aastat tagasi Ida- või Lõuna-Aafrikas, kirjutab The Independent.

Need leiud põhinevad Readingi ülikooli arheoloogi Steven Mitheni analüüsil. Ta uuris üksikasjalikult kõiki olemasolevaid arheoloogilisi, paleoanatoomilisi, geneetilisi, neuroloogilisi ja keelelisi tõendeid. Need osutavad, et kõne tekkis 2–1,5 miljonit aastat tagasi. Tähelepanuväärne on see, et just sel perioodil suurenes eriti kiiresti inimaju suurus - toimus selle sisemise struktuuri ümberkorraldamine, sealhulgas otsmikusagara piirkonna tekkimine, mille funktsiooniks on kõne tekitamine ja mõistmine. Püstise kõnni arenenuma vormi tekkimine umbes 1,8 miljonit aastat tagasi koos inimese kolju kuju muutustega pani aluse kõnet võimaldava hääletrakti kuju ja asukoha muutumise protsessile.