KUULA | Olukorrast digiriigis: andmete kasutamisel on jõutud faasi, kus hakatakse lahendama keerulisemaid küsimusi

Aas ütleb, et digiriigi arengu toel oleme andmete taas- ja ristkasutamise vallas praegu jõudnud olukorda, kus kiired lahendused ning silmanähtavad suunad on juba teostatud. „Mõtleme nüüd selles suunas, kuidas ka keerulisemaid ja aeganõudvamaid protsesse andmete ühekordse küsimise kaudu mugavamaks muuta,“ selgitab ta. Hea näitena juba ellu viidud lahendustest toob ta välja harjumuspäraseks saanud tuludeklaratsiooni elektroonilisel kujul esitamise, mille rakendamise osas teised riigid Eestilt kogemust ja nõu küsivad.

Samas toonitab Aas, et andmete taaskasutamine on omal moel kahe teraga mõõk. „Oleme täheldanud, et kui küsida inimestelt üldiselt, kas nad soovivad, et parema teenusekvaliteedi eesmärgil riigiasutused nende andmeid omavahel vahetaksid, siis on vastus reeglina positiivne. Kui tegu on aga näiteks politsei-, järelevalve- või maksuteenustega, siis pigem seda ei taheta,“ kirjeldab ta kodanike valdavat meelsust.