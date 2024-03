Samsung: vaadake oma mobiilis privaatsussätted üle

„Rakenduste juures tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, kust need on tõmmatud. Ilmselt ei tule paljud inimesed selle peale, et rakendusi saab alla laadida ka mujalt kui Google’i Play poest, aga näiteks lapsed teavad tihtipeale väga hästi, et asju saab telefoni tirida ka väljastpoolt. See on aga riskantne, kuna sel juhul ei ole näiteks Google’i rakendustepood kontrollinud, et rakenduse paigaldamine on turvaline ning et see ei sisalda mingit sorti pahavara,“ ütles Pennar.