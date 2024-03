Asi selge: Eestil ei ole plaanis hankida kaugmaa õhutõrjesüsteeme

„Hetkel on prioriteediks lühimaa ja keskmaa õhutõrje võimekused. Loomulikult mõtleme ka kaugmaa õhutõrje võimekuse arendamisele, kuid selliseid otsuseid veel tehtud ei ole. Kindlasti on oluline, et sellist võimekust tuleb arendada koostöös meie liitlastega,“ ütles Fortele kaitsehangete eest vastutava riigi kaitseinvesteeringute keskuse pressiesindaja Andri Maimets.

Kirjeldamaks tänast õhutõrje olukorda ütles Maimets, et Eestis on juba olemas lühimaaraketid Mistral ja Piorun ning neid rakette tarnitakse jookvalt juurde. Mõlemad süsteemid on suhteliselt sarnase võimekusega. Põhiline erinevus seisneb selles, et Poolas toodetud Piorun on olemuselt man portable. Pioruni süsteem on kasutusel nii Poolas kui ka Ukrainas.