„Toimub sama mis Hersoni vasakkaldal.“ Kas uus ülemjuhataja Sõrskõi teeb Belgorodi oblastis oma esimest tõsisemat käiku?

Poole miljoni elanikuga Belgorod asub Ukraina piiri lähedal (piir asub 30–35 km keskusest). Harkiv on piirist umbes samal kaugusel, kuid on sõjas kannatanud palju rohkem kui Belgorod – seal on hävitatud terved elurajoonid ja hukkunute arv ulatub sadadesse. Pärast sõja algust tulistati ka Belgorodi, kuid suurtükke ja rakette on kasutatud harva, peamiselt lendasid üle linna väikesed droonid, millest enamik lasti alla.