FOTOD | Punkar-mardikat peeti ekslikult väljaheiteks - Austraalias avastati uus ja haruldane putukas

Leiu autor James Tweed rääkis BBC-le, et avastas mardika 2021. aasta detsembris Kagu-Queenslandis telkides – ja pidas seda esialgu lindude väljaheideteks. „See on täiesti ainulaadne olend. Sarnaste omadustega putukaid on väga vähe,“ ütles Tweed.

Lähemalt uurides sai entomoloog aru, et tegemist on putukaga, keda ta varem näinud polnud. Seejärel tegi ta mardikast mitu fotot ja viis selle edasiseks uurimiseks kaasa.

„See on umbes sentimeetripikkune ja kaetud pikkade kohevate karvadega. Suurem osa neist on turris, peaaegu vertikaalselt üles tõstetud, nii et see kõik näeb veidi välja nagu punkarihari.“ räägib teadlane.

Tweed postitas mardika foto ühele Facebooki entomoloogilisele lehele, aga ükski selle osalejatest ei suutnud putukat ära tunda.

Seejärel tõi Queenslandi ülikoolis doktoritöö kallal töötav entomoloog oma leiu Austraalia valitsuse uurimiskeskusesse, mis peab arvestust kõigi riigi putukate kohta.

„Töötasin koos mitme kolleegiga riiklikust keskusest, kes kirjutasid sellest mardikarühmast terve raamatu. Nad uurisid kümneid tuhandeid isendeid Austraalia ja kogu maailma muuseumides – ja mõistsid, et sellist mardikat polnud kunagi varem kusagil nähtud,“ räägib Tweed.

Muidugi teavad teadlased putukaid, aga antud mardikas on aga täiesti erinev. „Ma ei tea ühtegi teist putukat, kellel oleks selline soeng,“ ütleb Tweed.

Uus mardikas erineb seni tuntud mardikatest niivõrd, et Austraalia teadlased tunnistasid selle omaette pikasarveliste mardikaliigi esindajaks. Sellele on antud ladinakeelne nimi Excastra albopilosa (excastra võib tõlkida kui „telklaagrist“ ja albopilosa - „valge ja karvane“).

Teadlased ei tea täpselt, kuidas seletada valgete karvade ilmumist mardika seljale, kuid nad kahtlustavad, et seda omadust võib seostada katsega maskeerida, et looduslikud vaenlased arvaksid, et mardikas on surnud ja selle peal kasvavad seened.