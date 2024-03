Bolt ja Eleport lõid käed elektriautode laadimise püsikliendiprogrammi käivitamiseks

Bolti ja Eleporti koostöö eesmärk on toetada üleminekut fossiilselt kütuselt elektriautole. Lojaalsusprogramm käivitati esmalt Eestis ning peagi loodetakse jõuda ka teistesse Balti riikidesse.

Bolti sõiduteenuse juhi Oscar Rõõmu sõnul on oluline toetada elektrilistele autodele üleminekut. „Me teame juhtide tagasiside põhjal, et edukas üleminek elektrilistele sõidukitele sõltub juhtide usaldusest elektriautode vastu, eelkõige laadimise kättesaadavuse ja aku vastupidavuse osas. Koostöö Eleportiga võimaldab meil leevendada partnerjuhtide muresid,“ ütles Rõõm.

Eleporti tegevjuhi Raul Potiseppa sõnul on Baltimaade laadimisvõrk ülejäänud Euroopast maha jäänud nii ajakohasuse kui ka katvuse poolest. „Me tahame olukorda muuta ja seetõttu näeme Bolti hea partnerina, kes on samuti huvitatud laadimistaristu arendamisest,“ lisas Potisepp.

„Täna on Eleportil Baltikumis ja Poolas üle 550 avaliku laadimisjaama võrk ning meil on ambitsioonikad plaanid laiendada seda 2024. aastaks veel 800 laadimisjaama võrra, investeerides rohkem kui 20 miljonit eurot,“ lisas ta.

Euroopa liit on seadnud 2035. aastaks eesmärgi vähendada sõidukite süsinikdioksiidi heitkoguseid märgatavalt. See teeb Euroopa Liidust maailma juhtiva piirkonna, kus on seatud eesmärgid sõiduautode CO2 heidete vähendamiseks.