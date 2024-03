Muistsed inimesed augustasid ja ehtisid end samamoodi nagu meie

Kuigi varemgi on Lääne-Aasia „viljaka poolkuu“ piirkonnast väikseid kivisid leitud, pole seni teatud, milleks neid kasutati.

Kuid Boncuklu Tarla piirkonnast leiti need kõik skeletonide pealt väga lähedal kõrvadele ja huultele. Seega said teadlased esimest korda järeldada, et neid kasutati ehetena.