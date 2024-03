PROOVISÕIT | Fiat 500X – linnamaastur, mida naabril pole

Enamus Fiate meie teedel on tarbesõidukid ja pisikesed 500-d. Kuid 2014. aastal lõi Fiat väikese linnakrossoveri, mis sai nimeks 500X. Ja selles lühikeses artiklis tahan rääkida autost, mida praegu on Eestis vaid umbes 100 tükki.

500X, nagu ka Mini Countrymani puhul, on viide väikesele eelkäijale pigem disainiline kui ideeline. Auto on suur ja võrreldes teiste liikluses osalejatega ei näe pisike välja nagu ootaks. Ei, muidugi ei juhi te Jeep Wranglerit või Defenderit, kuid võrreldes Fiat 500-ga on “maastikuversioon” korralikult kaalus juurde võtnud. Kuid siiski, sugulus Jeepiga on olemas – auto on loodud samale platvormile Jeep Renegade’iga.

Auto on ümbritsetud Itaalia auraga. Ta on justkui tahtlikult lihtsakoeline – kaval pilk, ümarad vormid väljas ja sees, väike multimeediaekraan, mis on vaevu suurem kui kaasaegne nutitelefon, kuid täidab siiski oma funktsiooni ja ei juhi tähelepanu teelt kõrvale.

Näidikuplokk on analoog, välja arvatud väike keskekraan. Jah, see ei tundu nii kaasaegne nagu selle elektriline vend Fiat 600E. Kuid samal ajal on selles tõesti mugav ja minu lühike maanteesõit ei muutunud seljale piinavaks. Mind üllatas korralikult, et kogu tee oli sõitjateruumis vaikne – väiksem vend Fiat 500 on nii vaikne ainult seistes.

Praegu on see mudel oma elukaare lõpus. Mudel on juba 10 aastat vana ja tehniliselt pole see aja jooksul palju muutunud, saades mõned kosmeetilised uuendused ja mõned uued mootorid.

Loe täispikka lugu ja vaata rohkem pilte tasuta portaalis Accelerista.com nendel sõnadel klikkides .