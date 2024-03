EKSPERT VASTAB | Miks on Macroni retoorika muutunud sõjakaks? Kas Euroopa sõjaväelasi võidakse kasutada Ukraina lahingutegevuses?

Prantsuse ajaleht Le Monde väidab, et Prantsuse võimud on vägede Ukrainasse saatmisele mõelnud vähemalt 2023. aasta suvest. Ukraina meedias on see tekitanud elava diskussiooni, sama teema on üles korjanud ka Venemaa propaganda. Sama teemat pole jätnud ka Macron ise. Näiteks kohtumisel erakondade juhtidega teatas ta taas, et Prantsusmaa võib Ukrainasse saata oma sõdureid, kui rindejoon peaks liikuma Odessa või Kiievi suunas. Koosolekul osalejad rääkisid sellest ajalehele L’independent.