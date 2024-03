FOTO | Teadlased lõid laboritingimustes katseklaasis musta augu

Teadlased lõid „kvanttornaado“ ehk esimese omataolise musta augu simulatsiooni. Sellest teatas Science Alert. Katse tehti Nottinghami ülikoolis, selle detailne kirjeldus ilmus teadusajakirjas Nature.

Absoluutse nulli lähedale jahutatud heeliumiga loodud keeris jäljendab mustade aukude gravitatsioonikeskkonda nii täpselt, et annab ülevaate sellest, kuidas need ümbritsevat aegruumi endasse tõmbavad ja seda väänavad. Mustad augud on ehk üldse kõige kummalisemad objektid universumis. Neid on ka väga raske uurida, sest nad ei tekita mingit kiirgust.

Üks võimalus nende kohta rohkem teada saada on mustade aukude analoogide loomine. Üks mustade aukude analoogide tüüp on keeris. Iga materjal, mis satub mustale augule piisavalt lähedale, hakkab selle ümber keerlema ​​ja seejärel sellesse kukkuma, nagu kraanikausis keerlev ja vulisev vesi. See võrdlus on nii hea, et teadlased loovad mustade aukude käitumise uurimiseks veepööriseid. Nottinghami ülikooli teadlased läksid aga teist teed pidi – nad kasutasid ülivoolavat heeliumi. Teadlaste meeskond kasutas supervedeliku heelium-4 ebatavalisi kvantomadusi, et luua „kvanttornaado“. Seda uurides suutsid teadlased tuvastada sarnasusi keerise voolu ja pöörleva musta augu mõju vahel seda ümbritsevale kõverdunud aegruumile.

Meeskond lubab katseid jätkata. Nüüd, kui teadlased on näidanud, et nende katse toimib plaanipäraselt, on keeris valmis nende jaoks avama mustade aukude saladusi.