Matemaatikaõpetaja Triin Pärnpuu: selles töös ei ole ühtegi ühesugust päeva

Triin, miks Teist sai just matemaatikaõpetaja? Olen õpetajaks tahtnud saada juba esimesest klassist alates. Ei mäleta, et oleksin lapsepõlves muust erialast unistanud. Matemaatikaõpetajaks just seetõttu, et mulle on see aine kogu aeg meeldinud. Miks olete töökohaks valinud just Lihula Gümnaasiumi? Lihula Gümnaasium on väike armas kool minu kodukandis. Olen õnnelik, et saan siin töötada. Mul on suurepärased kolleegid ning toredad õpilased.

Milliseid meetodeid kasutate, et õpilasi matemaatikast huvituma panna?

Üritan leida selliseid ülesandeid, mis on konkreetselt eluga seotud. Iga teema juures ei ole see alati võimalik, kuid nii palju kui saan, seda teen. Samuti tuleb leida ülesandeid, mis õpilastele piisavat väljakutset pakuvad. Õpilasele, kes on matemaatikas võimekam, tuleb anda ülesandeid, kus ta peab vaeva nägema. Lihtsad ülesanded vähendavad motivatsiooni ja lõpuks ei viitsi ta enam pingutada.



Kuidas tegeleda õpilastega, kes kohe üldse ei taha või oska aru saada?

Kutsuda õpilasi konsultatsioonitundidesse. Selgitada teemat erinevate meetoditega. Kõige olulisem on see, et anda õpilastele nende võimetele vastavaid ülesandeid, et igaüks saaks tunda eduelamust. Suunata õpilasi ise lahendusi otsima ning õpetada õpilasi õppima.



Kellele tuleb rohkem aega pühendada - kas järeleaitamist vajavatele õpilastele või nendele, kel lahtine pea ja vaja lisaülesandeid anda?

Mõlematele. Kõigil peab olema võrdne võimalus õppida just temale vastaval tasemel. Kahjuks on nii, et tuge vajavad rohkem järeleaitamist vajavad õpilased ning need, kes on lahtisema peaga, peavad rohkem iseseisvalt õppima.



Kui lihtne või keeruline on olla praegu õpetaja?

Kui sa naudid, seda mida teed ning võtad igat väljakutset kui võimalust sellest olukorrast midagi uut õppida, siis on õpetaja olla lihtne.



Mis Teid selle töö juures enim köidab?

Iga päev on erinev. Õpetajatöös ei ole ühtegi ühesugust päeva. Iga päev toob uusi rõõme, vahel ka muresid. Mõnel päeval õnnestub kõik, sealsamas on olukordi, kus kõik läheb halvasti.