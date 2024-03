„Tugev löök režiimi pihta.“ Belgorod on teist nädalat tule all ja Putin lubab Ukrainasse „sanitaartsooni“. Mida saab Venemaa teha?

Alates eelmise nädala algusest on Belgorodi linna ja Belgorodi oblastit iga päev tulistatud mitmikraketiheitjatest. Kohalike võimude teatel on hukkunud 16 inimest ja viga saanud 98. Teisipäeval teatas Belgorodi kuberner 9 000 lapse evakueerimise algusest ja kolmapäeval varasemale toodud koolivaheajast.

Raketirünnaku eest hoiatavat häiret antakse Belgorodis ja selle lähiümbruses juba mitu korda päevas. Töötab ka Vene õhutõrje. Venemaa kaitseministeerium teatab mitu korda päevas järjekordsest tõrjutud Ukraina raketirünnakust, kuid kõiki rakette ei õnnestu alla tulistada, lisaks teevad palju kahju ka sihtmärgist mööda lennanud õhutõrjeraketid ja -mürsud, mis tiheasustusega piirkondadesse sajavad. Raketid plahvatavad kõikjal, kohalikud võimud teatavad iga päev surmajuhtumitest ja purustustest ning sotsiaalvõrgustikes avaldatakse uusi fotosid ja videoid põlenud autodest, tulekahjudest ja purustatud hoonetest. Venelaste Pantsir-S1 õhutõrjekompleksid peaksid teoorias suutma hävitada ka primitiivsete Gradi-laadsete raketiheitjate rakette, kuid vähemalt kolmandik selliseid rakette pääseb venelaste õhutõrjest läbi ja peale selle on venelaste jaoks väga kulukas selliseid rakette Pantsir-S1 kompleksidega hävitada. Rääkimata sellest, et nende komplekside kasutamine linnades on ohtlik tsiviilelanike ning nende vara jaoks.