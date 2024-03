FOTOD | NASA näitas erakordset täheparve, mis on sama vana kui Päike

USA riiklik lennundus- ja kosmoseamet (NASA) demonstreeris hiljuti täheparve, kus on uskumatult suur vanade tähtede kontsentratsioon. Seda nimetatakse King Cobra ja GoldenEye täheklastriks. Sellest anti teada NASA veebisaidil.

Messier 67 (M67 või NGC 2682) on avatud täheparv, mis asub Maast umbes 2700 valgusaasta kaugusel Vähi tähtkujus. Selle avastas ja registreeris Saksa astronoom Johann Keller 1779. aastal. Aasta hiljem määratles prantsuse astronoom Charles Messier parve kui „tähtede kogu“.

NASA märgib, et M67 on üks vanimaid avatud täheklastreid, sest see on umbes neli miljardit aastat vana ehk sama vana kui Päike.

Mõned teadlased väidavad, et nad näevad sellist täheparve palja silmaga, sest selle pindala taevas on võrdne täiskuu suurusega. Samas on selle vaatlemiseks parem siiski kasutada teleskoopi. Astronoomid lisavad, et Messier 67 on põhjapoolkeral kõige paremini näha kevadel, täpsemalt märtsis.

Lisaks on teada, et teadlased jälgivad M67 klastrit Ameerika Hubble’i kosmoseteleskoobiga. Ülesvõtetes on näha, et Messier 67 koosneb enam kui 500 tähest, millel on nõrk gravitatsiooniline side.

„Tegelikult sisaldab parv umbes 100 tähte, mis on struktuurilt ja vanuselt sarnased meie Päikesele, samuti palju punaseid hiiglasi ja valgeid kääbustähti. Samuti sisaldab see umbes 30 „sinist kõrvalekaldujat“ - paarituid tähti, mis on heledamad ja sinisemad kui tähepopulatsioon, millest nad moodustusid. M67 on Messieri kataloogi vanim avatud täheklaster,“ selgitas NASA.