Militaarekspert hoiatab: Vene armeel läheb sel aastal vaja veel 500 000 meest ja lähiajal on oodata uut mobilisatsiooni

Ukraina armee rajab kiirustades Ida-Ukrainasse Vene armee edasiliikumise pidurdamiseks erandkorras uusi kaitseliine. See, et Ukraina armeel puudusid Avdijivka taga varem ettevalmistatud kindlustatud positsioonid, sai selgeks, kui Ukraina väed kolmest küljest ümberpiiratud Avdijivkast viimasel hetkel lahkusid. Kindlustatud positsioonide puudumine aitas Vene armeel pärast Avdijivka hõivamist edu edasi arendada ja vallutada terve rea külasid antud piirkonnas, venelased tungisid veebruari lõpus ja märtsi alguses selles rindelõigus keskmiselt kuus kuni seitse kilomeetrit lääne poole.