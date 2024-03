Eurooplased tahavad Muskile järele jõuda ja mööda minna - ESA loob korduvkasutatavat kanderaketti

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) on alustanud tööd korduvkasutatava raketi ülemise astme prototüübi kallal. Sellest teatab väljaanne European Spaceflight. Praegu on projekt algusjärgus. See hõlmab „tehnoloogiaarenduse vajaduste tuvastamist korduvkasutatava ülemise astme demonstreerimiseks“.

Eesmärgiks on välja selgitada sellise projekti elluviimiseks vajalikud ja tõhusad tehnoloogiad. ESA on huvitatud ka esimeste astete ja uute mootorite loomisest.

Projekti Boosters for European Space Transportation (BEST!) eesmärk on edendada konkurentsi uute tulevaste korduvkasutatavate esimeste astmete jaoks. Technologies for High-thrust Re-Usable Space Transportation (THRUST!) omakorda seab eesmärgiks edendada Euroopa rakettmootoreid.