Kuidas end hästi välja puhata? Ekspertide sõnul on selleks olemas lihtsad nipid

Arst, unemeditsiini spetsialist ja Duke’i ülikooli neuroloogia abiprofessor Marjorie Soltis sõnab, et ei ole ranget reeglit selle kohta, kui kaua võib lihtsalt teki all lebada, kuid parem oleks kuis seda ei tehtaks kauem kui 30 minutit. „Kui ärkad üles ja tunned end hästi ning see on osa sinu igapäevarutiinist, pole sul tarvis peatuda,“ usub ekspert. Ta rõhutab, et on vaja kuulata oma keha.