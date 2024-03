Raketlane Oskar Pukk: hea haridus on võimeka ühiskonna nurgakivi

Koolis meeldivad talle väga ajalugu ning keemia, kuid kõige enam siiski matemaatika ning seda just klassijuhataja ja matemaatikaõpetaja Helen Kaasiku tõttu. „Häid ja inspireerivaid õpetajaid on minu elus palju. Enim ennast inspireerinud õpetajaks pean aga õpetaja Kaasikut,“ selgitab Oskar. „Ma olen tõesti õnnelik ning olen nautinud igat klassitundi, sest lausa rõõm on olla tunnis, kui õpetaja armastab oma õppeainet ning veel enam oma õpilastesse panustamist.“ Noormees leiab, et õpetaja olemine ei ole lihtsalt amet, see on missioon, mis vajab pidevat arenemist, pingutamist ning ka ise õppimist. „Õpetajaks olemine on kuldaväärt hingeline panus edukasse Eestisse. Nagu Johann Voldemar Jannsen on öelnud: „Häbenegem ennast alati, kui rumalad oleme, aga ei iial sellepärast, et eestlased oleme.““